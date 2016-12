foto Ingv

06:14

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 5:16 in Irpinia, al confine tra Campania e Basilicata. Secondo l'Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 10,5 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni salernitani di Buccino, Caggiano, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle e San Gregorio Magno, e quelli potentini di Balvano, Muro Lucano e Vietri di Potenza. Al momento non risultano danni a persone o cose.