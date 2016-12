Duplice delitto a Matera, un fermo E' il cognato di una delle vittime

14:12 - I cadaveri di due persone, Giovanni Lauria, di 34 anni, e Giuseppe De Rosa, di 27, sono state trovati in un'auto, alla periferia di Gorgoglione (Matera). Sul posto i medici del 118 e i carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti scientifici. Secondo quanto emerso, i due, allevatori 30enni, sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco. Fermato un agricoltore, di circa 30 anni, cognato di Lauria.

I carabinieri sono stati allertati da una telefonata fatta al 112 da una persona che, in un terreno alla periferia del paese, aveva notato l'auto con i due cadaveri all'interno. I due sono stati colpiti mentre erano all'interno di un fuoristrada, con cui si stavano recando nei campi. Il duplice omicidio potrebbe avere come movente anche motivi passionali.



"Tu non c'entri": graziato terzo uomo - Sul fuoristrada con a bordo i due allevatori uccisi c'era un terzo uomo, graziato dal killer. "Tu non c'entri, a te non ti ammazzo", gli avrebbe detto l'assassino permettendogli di darsi alla fuga.