Meteo, l'Italia divisa dal maltempo: piove al Nord e continua a splendere il sole al Sud

05:35 - Una intensa perturbazione atlantica, la n. 7 del mese, ha raggiunto l'Italia determinando un sensibile peggioramento del tempo al Centronord, mentre nelle regioni meridionali farà ancora caldo e la giornata sarà abbastanza soleggiata. Al Sud la pioggia arriverà soltanto domani. Martedì ultimi strascichi al Sud, poi a metà settimana avremo nuovamente giornate tranquille e nel complesso soleggiate.

Le previsioni per domenica 29 settembre - La giornata sarà nuvolosa e piovosa in gran parte del Centronord e in Sardegna con piogge anche intense al Nord e regioni centrali tirreniche; localmente saranno accompagnate da forti temporali più probabili e diffusi tra Liguria, Toscana e Lazio e in Friuli. Al Sud situazione nettamente migliore con qualche pioggia che raggiungerà soltanto il nord della Campania mentre altrove resisteranno ampie zone soleggiate specie sul versante ionico.



Piogge abbondanti, anche a carattere di rovesci e temporali nel corso della giornata si faranno sentire soprattutto nelle zone prealpine, in Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana.



Le previsioni per lunedì 30 settembre - Lunedì cielo ovunque molto nuvoloso. Al mattino piogge residue su Lombardia e Nordest, in esaurimento. Rovesci e locali temporali in gran parte del Centrosud e sulla Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio cessano quasi ovunque le piogge al Nord, ancora rovesci al Centrosud e Sicilia orientale. La sera piogge solo lungo il basso versante tirrenico, su medio Adriatico e nord della Puglia. Temperature in calo, soprattutto al Sud e nel Nordest. Venti di moderata intensità, occidentali su Tirreno e Isole; Bora anche forte sull'alto Adriatico.



La tendenza per la prossima settimana - Seguirà da martedì un miglioramento del tempo con temperature nella norma, grazie alla successiva espansione dell'alta pressione che probabilmente porterà l'ultimo colpo di coda della bella stagione. Martedì avremo le ultime deboli piogge isolate lungo le coste adriatiche della Puglia, nel Salento, in Calabria e nel nord-est della Sicilia. Nel complesso dopo una mattinata un po' nuvolosa, prevarranno le schiarite sul resto del nostro Paese. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno giornate con tempo nel complesso buono, a tratti un po' di nuvole si faranno vedere al Nord, in particolare in Pianura Padana.