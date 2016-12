Genova, gli ausiliari sono incentivati a multare

12:37 - Un euro e mezzo per ogni multa. E' questo la somma che ricevono gli ausiliari del traffico genovesi, incentivati così a sanzionare gli automobilisti. Per ogni blocchetto di multe esaurite, scatta inoltre in busta paga una mezz'ora di straordinario, riporta Repubblica. Chi si sposta in auto nel traffico del capoluogo ligure deve così fare attenzione anche a loro e non solo ai vigili urbani.