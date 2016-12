Meteo, 4a perturbazione di agosto

- Nei prossimi giorni lo scenario nell’area europeo-mediterranea tenderà a mutare in seguito all’intrusione di una perturbazione, la numero 4 del mese che lascerà in eredità un vortice ricolmo di aria più fresca e instabile che ci farà compagnia anche per buona parte della prossima settimana causando un rapido alternarsi di momenti soleggiati e temporanei episodi di maltempo con fenomeni localmente forti.

Complessivamente tutto il Paese verrà interessato da questa situazione, ma con particolare insistenza soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove ci sarà anche un ricambio d’aria che farà assaporare temporaneamente un clima da settembre inoltrato. Passato questo trambusto, fra la fine del mese e l’inizio di settembre, sembra prospettarsi un periodo molto più tranquillo e caratterizzato da un clima decisamente gradevole, ossia la versione piacevole e soft dell’estate mediterranea.



PREVISIONE PER OGGI



Al mattino nubi in aumento al Nordovest, prevalenza di bel tempo nelle altre regioni. Col passare delle ore tempo in peggioramento in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia con piogge e temporali, in estensione entro fine pomeriggio anche al resto delle Alpi e in serata a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, di notte su alta Toscana ed Emilia. I temporali potranno essere anche di forte intensità e accompagnati occasionalmente da grandine e raffiche di vento su alto Piemonte e Lombardia. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, ancora decisamente estive altrove. Venti di Libeccio in rinforzo su Ligure e alto Tirreno.



PREVISIONE DOMENICA



Migliora al Nordovest, dove però in serata tornerà un po’ di pioggia. Rovesci e temporali sparsi al Nordest, Emilia, Umbria, Lazio e Campania, con fenomeni più forti e insistenti in Friuli Venezia Giulia. Ancora soleggiato su medio Adriatico e regioni meridionali dove le temperature resteranno ancora decisamente estive. Temperature in calo altrove a causa del maltempo e dell’aria più fresca che segue la perturbazione, accompagnata da intensi venti occidentali. Città come Trieste e Udine che per oggi vedranno 29 gradi, domani ne hanno previsti 22, Bologna passerà dai 31 gradi di oggi a 25 gradi, Verona da 30 a 26, Perugia da 31 a 26 gradi, Roma da 32 a 27 gradi, Rieti da 30 a 23 gradi.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA

L’inizio della settimana si conferma movimentato; avremo una spiccata variabilità e in alcuni momenti il tempo sarà instabile.



Lunedì la probabilità di rovesci e temporali sarà più alta al Nord, in Toscana e occasionalmente vedremo rovesci anche tra Umbria, Marche, Lazio, Campania e Sardegna. Le zone più fortunate saranno le coste del medio-basso Adriatico e l’estremo Sud. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo al Nord e in aumento in Sicilia dove per effetto dei venti di Scirocco nelle zone interne potremo avere punte di 35 gradi.



Martedì tempo ancora instabile con alternanza di nuvole e schiarite. Rischio di rovesci e temporali al Centrosud, Sardegna, Campania e nord della Puglia.



Da mercoledì lentamente si andrà incontro a un miglioramento quindi la seconda parte della settimana al momento si conferma più stabile e con temperature nella norma, tipiche di fine estate.