Cortina, polemiche per elisoccorso come taxi

13:30 - Cortina, scoppia la polemica sugli aerei per il soccorso, dovuta alla decisione di far pagare agli escursionisti il costo dei mezzi. L'azienda sanitaria di Belluno l'ha ribattezzata "Equitalia d'alta quota", ovvero un progetto di riscossione per coloro che, avventurandosi in posti pericolosi, sono stati recuperati con l'elisoccorso. Diverse le tariffe, dai 200 ai 7550 euro, in base alla difficoltà dell'intervento.

In Trentino invece, sarà applicato un tassametro: 140 euro per ogni minuto di volo. Cifre vertiginose, ma il costo per gli Sos in montagna è altissimo per i comuni, spesso dovuto a gruppi di persone inesperte o poco attrezzate.