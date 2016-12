Usl veneta spende 30mila euro per tradurre la legge di Obama sulla sanità

- In un'epoca di tagli e risparmi all'osso anche sulla salute sono possibili però nel settore pubblico piccoli "miracoli", come per una Usl recuperare 30mila euro per la traduzione in italiano della legge di revisione del sistema sanitario americano. Il caso è stato senalato da Moreno Teso (Pdl) un consigliere regionale veneto di maggioranza, che giudica l'iniziativa "quanto meno inopportuna", tanto più in una situazione di ristrettezza finanziaria che costringe le aziende a risparmiare anche sulla erogazione di servizi essenziali".

"La legge è sicuramente importante", ammette Teso, "la più significativa revisione del sistema sanitario americano, per la quale tanto si era speso il presidente Obama. Ma che una singola Usl, nella fattispecie quella di Mirano, spendesse 29.403 euro per tradurla in italiano pare quanto meno inopportuno, tanto più in una situazione di ristrettezza finanziaria che costringe le aziende a risparmiare anche sulla erogazione di servizi essenziali". Così il consigliere del pdl ha presentato una interrogazione alla Giunta chiedendo di far luce sulla vicenda.

Dopo aver ricordato che la determinazione con cui gli uffici competenti dell'Uls hanno deciso di affidare alla Società cooperativa Eurostreet di Biella la traduzione della legge in questione (il "Patient protection an affordable act") è del 10 giugno scorso, Teso chiede alla Giunta se rientri nei compiti delle Usl affidare servizi di traduzione anche costosi, di testi legislativi di altri stati. "Perchè se così non fosse", precisa il consigliere, "la Giunta dovrebbe assumere le conseguenti determinazioni e, ovviamente, comunicarcele".