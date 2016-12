Precipita ascensore: muore bambina di tre anni

foto Dal Web 16:16 - Una bimba di quasi tre anni, Siria Begici (nella foto tratta dal Mattino di Padova), in vacanza con la famiglia a Durazzo, in Albania, è morta per le ferite riportate dopo che l'ascensore della palazzina di nove piani in cui abitava è precipitato al suolo. È ancora vivo - pur in gravi condizioni al reparto di Terapia intensiva pediatrica all'ospedale universitario di Padova - il cuginetto della bimba che quando c’è stato il cedimento delle funi stava uscendo dall’ascensore ed è rimasto schiacciato tra il muro e il vano dell'elevatore. A riportarlo è il sito del Mattino di Padova. - Una bimba di quasi tre anni, Siria Begici (nella foto tratta dal Mattino di Padova), in vacanza con la famiglia a Durazzo, in Albania, è morta per le ferite riportate dopo che l'ascensore della palazzina di nove piani in cui abitava è precipitato al suolo. È ancora vivo - pur in gravi condizioni al reparto di Terapia intensiva pediatrica all'ospedale universitario di Padova - il cuginetto della bimba che quando c’è stato il cedimento delle funi stava uscendo dall’ascensore ed è rimasto schiacciato tra il muro e il vano dell'elevatore. A riportarlo è il sito del Mattino di Padova.

La famiglia Begici - di origine albanese ma residente in Italia a Bannia di fiume Veneto in provincia di Pordenone - si era recata per le vacanze estive in Albania, per trascorrere il periodo estivo con i propri parenti. Arrivati da pochi giorni a Tirana, venerdì scorso la tragedia. I due bimbi e le rispettive mamma avevano preso l'ascensore ed erano arrivate al terzo piano dell'edificio. Mentre le due donne stavano aprendo la porta dell'appartamento, i due bambini erano rimasti indietro. All'improvviso l'ascensore è ripartito con le porte aperte precipitando per tre piani.



Per la piccola Siria, purtroppo, non c'è stato nulla da fare a cause delle gravi ferite riportate alla testa. Il corpo del bimbo, inizialmente era riuscito a rallentare la discesa dell' ascensore, ma dopo qualche secondo è stato risucchiato sul tetto dell’elevatore ed è finito anche lui fino al piano terra gravemente ferito. Attualmente il bambino versa in gravi condizioni ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica, all'ospedale universitario di Padova.