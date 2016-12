Bimba dimenticata per 6 ore su scuolabus

foto Dal Web 10:42 - Per sei ore è rimasta chiusa sullo scuolabus che l’avrebbe dovuta accompagnare al suo asilo a Fiobbio di Albino (Bergamo). E' successo a una bimba di 3 anni e nessuno, né l'autista né l'accompagnatore, si è accorto della sua presenza sul mezzo. Giunta davanti alla scuola materna, la bambina, forse addormentatasi, non è scesa. Il pulmino è stato così riportato al deposito dove è rimasto fino alle 15. Solo allora è stata notata. La bimba sta bene. - Per sei ore è rimasta chiusa sullo scuolabus che l’avrebbe dovuta accompagnare al suo asilo a Fiobbio di Albino (Bergamo). E' successo a una bimba di 3 anni e nessuno, né l'autista né l'accompagnatore, si è accorto della sua presenza sul mezzo. Giunta davanti alla scuola materna, la bambina, forse addormentatasi, non è scesa. Il pulmino è stato così riportato al deposito dove è rimasto fino alle 15. Solo allora è stata notata. La bimba sta bene.

Soltanto a quell'ora le porte dello scuolabus sono state riaperte e l'autista si è trovato davanti la bambina. Nonostante le 6 ore trascorse da sola sul veicolo, la bimba stava bene e, dopo un giorno di vacanza e le visite mediche del caso, è ritornata regolarmente a frequentare l'asilo.



Alla scuola materna nessuno si era preoccupato dell'assenza della bimba perché le maestre pensavano che fosse rimasta a casa per motivi di salute, come altre bambine quel giorno e come capita quotidianamente.