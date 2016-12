Sacher, perizia: "Le 15enni volevano uccidere"

foto Tgcom24 Correlati Omicidio Sacher, recuperato telefonino 12:43 - Svolta nell’inchiesta sul pensionato strangolato a Udine da due ragazzine quindicenni. Come riporta “La Stampa” le due amiche hanno ucciso Mirco Sacher stringendogli le mani intorno al collo fino a togliergli il fiato. Quel pomeriggio del 7 aprile scorso i tre si sono appartati e, a un certo punto, le due ragazzine sono saltate addosso all'uomo e l'hanno soffocato. Omicidio volontario: questo racconta la perizia che verrà depositata la prossima settimana. - Svolta nell’inchiesta sul pensionato strangolato a Udine da due ragazzine quindicenni. Come riporta “La Stampa” le due amiche hanno ucciso Mirco Sacher stringendogli le mani intorno al collo fino a togliergli il fiato. Quel pomeriggio del 7 aprile scorso i tre si sono appartati e, a un certo punto, le due ragazzine sono saltate addosso all'uomo e l'hanno soffocato. Omicidio volontario: questo racconta la perizia che verrà depositata la prossima settimana.

Durante l’interrogatorio le due ragazzine avevano dichiarato di aver agito per legittima difesa, per reagire a un tentativo di violenza da parte dell’uomo ma la ricostruzione non aveva convinto gli inquirenti. Così le indagini sono continuate e si sono aggiunti ulteriori dettagli. L’ex ferroviere Mirco Sacher, 66 anni, era amico di famiglia di una delle due ragazzine e aveva un rapporto di confidenza con entrambe. La perizia sui telefoni ha portato alla luce diversi messaggi. Quattro giorni prima Sacher scriveva: “Grazie, Ci penso ancora. E’ stato bellissimo”. A chiarire questo messaggio la testimonianza di un ragazzino che ha ammesso di aver comprato settimane prima una prestazione sessuale da una delle due. Inoltre pochi giorni prima del delitto del pensionato, le due ragazzine avevano rapinato un anziano. Le due arrestate facevano intendere di essere disponibili, chiedevano soldi e scappavano minacciando denunce. Una tragedia fatta di sesso,denaro e ricatti.