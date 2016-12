foto Ap/Lapresse

19:03

- Revocato l'obbligo di dimora a Meta di Sorrento (Napoli) per Francesco Schettino. Lo ha deciso il gup di Grosseto al termine dell'udienza preliminare. Raggiunto dai giornalisti, l'ex comandante, imputato per il naufragio della Costa Concordia, ha affermato: "La galera non mi fa paura. Fa paura la coscienza. La mia coscienza è a posto".