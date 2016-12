Anonymous, arresti di hacker in tutta Italia

foto Dal Web Correlati Anonymous buca il sito della Polizia 12:20 - Arresti e perquisizioni in tutta Italia contro presunti appartenenti ad Anonymous. L'operazione della polizia postale, denominata "Tango down", è coordinata dalla procura di Roma. Il gruppo di hacker era dedito alla commissione di attacchi nei confronti dei sistemi informatici di infrastrutture critiche, siti istituzionali e importanti aziende. - Arresti e perquisizioni in tutta Italia contro presunti appartenenti ad. L'operazione della polizia postale, denominata "", è coordinata dalla procura di Roma. Ilera dedito alla commissione di attacchi nei confronti dei sistemi informatici di infrastrutture critiche, siti istituzionali e importanti aziende.

Gli arrestati sono quattro: un uomo di 34 anni della provincia di Lecce, un ventenne di Bologna, un 28enne del Veneziano e un venticinquenne della provincia di Torino. L'operazione è stata condotta dagli uomini del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia postale.



Attacchi a siti del governo e del Vaticano - Gli hacker arrestati sarebbero responsabili anche degli attacchi ai siti del governo, del Vaticano e del Parlamento. In particolare, sono quattro i provvedimenti di arresto ai domiciliari, mentre sono una decina le perquisizioni eseguite. Secondo le indagini, i quattro arrestati facevano parte del movimento di Anonymous e ne sfruttavano il logo per interessi personali.