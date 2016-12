Conclave al via, è nera la prima fumata

- I cardinali avevano fatto il loro ingresso nella Cappella Sistina nel pomeriggio. Partiti in processione dalla Cappella Paolina, nella prima loggia del Palazzo Apostolico Vaticano, i 115 elettori erano entrati nella Cappella affrescata da Michelangelo per dare inizio al Conclave. Al canto delle Litanie dei Santi, i porporati erano entrati con la veste rossa, il rocchetto, la mozzetta e la berretta, inchinandosi davanti all'altare, sotto il Giudizio universale. Subito dopo c'era stato il giuramento, al termine del quale i portoni sono stati chiusi ed è stato intimato l'"extra omnes". I cardinali resteranno dunque isolati dal mondo fino a quando avranno eletto il nuovo Papa.- A chiudere la porta della Cappella era stato il maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie,che ha così sancito l'inizio del Conclave. Ed è stato Marini anche a pronunciare il monito "extra omnes". Ma sarebbe meglio parlare di "invito", che il monsignore ha quasi sussurrato. Poi, dopo che prelati di curia, cerimonieri, uomini della comunicazione vaticana sono usciti verso la sala Ducale e le loggie, monsignor Marini ha chiuso il grande portone di legno. Tra gli altri, è uscito anche monsignor Georg Gaenswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario di Benedetto XVI.Prima di procedere alle operazioni di voto, una volta chiusi nella Cappella, i cardinali hanno ascoltato una meditazione, secondo quanto dice la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis. A presiederla è stato il cardinale maltese Prosper Grech.- Padre Federico Lombardi ha riferito che i cardinali sono "tutti in ottima forma". Parlando dei riti che hanno portato al Conclave, ha sottolineato che "l'atmosfera era molto seria e religiosa. Anche l'ambiente della Sistina, con la sua solennità, ha contribuito. Abbiamo vissuto un momento molto importante".- Una volta nella Cappella Sistina, subito dopo aver intonato il "Veni Creator", i 115 hanno pronunciato ilprescritto per l'inizio del Conclave. La formula comune è stata recitata in latino dal cardinale Giovanni Battista Re, primo dell'ordine dei vescovi tra i cardinali elettori. Poi, ciascuno ha pronunciato la formula di adesione passando davanti al leggio posto al centro della Cappella, posando la mano sul Vangelo.- In precedenza, era stata celebrata la solenne messa pro eligendo pontifice in una basilica strapiena. Tutte le navate di San Pietro erano gremite. Ai primi posti intorno all'altare, dopo i cardinali, c'erano vescovi e arcivescovi. Poi gli altri ecclesiastici, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose. La basilica era anche affollata di semplici fedeli. In prima fila siedeva il Prefetto della casa pontificia,, il segretario del Papa emerito Benedetto XVI.- Il cardinale, celebrando la messa pre-conclave, ha ringraziato Dio "per la amorosa assistenza che sempre riserva alla sua Chiesa e, in particolare, per il luminoso pontificato che ci ha concesso con la vita e le opere dell'amato e venerato, al quale in questo momento rinnoviamo tutta la nostra gratitudine". E' seguito un lungo e caloroso applauso da parte dell'assemblea riunita in San Pietro.- "Preghiamo perché il Signore ci conceda un Pontefice che svolga conla luminosa missione di presiedere la carità". E' l'invito dia conclusione dell'omelia della messa "pro eligendo". Per questa sua preghiera il cardinale ha invocato "l'intercessione di Maria Santissima e di tutti i martiri e i santi che nel corso dei secoli hanno reso gloriosa questa chiesa di Roma".Come ha spiegato il direttore della sala stampa della Santa Sede,, "le fumate che si ottengono bruciando le schede votate vengono fatte non subito dopo ogni singola votazione, ma una la mattina alle 12 e una la sera alle 19". Qualora dovesse avvenire l'elezione del Pontefice, "la fumata bianca ci sara alla metà della, e. Ma la fumata non sarà l'unico modo con cui i cardinali comunicheranno ai fedeli le proprie decisioni. E' previsto anche il suono dellea elezione avvenuta. Dallaall'annuncio "" dato dalla loggia antistante San Pietro, dovremo aspettare circa