Università, test ingresso anticipati a luglio

foto Ansa 07:22 - Una fine legislatura di bisticci tra Francesco Profumo e gli studenti. Dopo i contrasti sul decreto per il diritto allo studio, ora a surriscaldare il clima è la decisione del ministro dell'Istruzione di anticipare le date dei test di ammissione ai corsi universitari a numero chiuso. Anziché a settembre, come da tradizione, le prove per essere ammessi a Medicina e Odontoiatria si svolgeranno il 23 luglio e, a seguire, tutte le altre.

Il test di ingresso per Veterinaria è fissato al 24 luglio, quello per Architettura il 25, mentre resta a settembre quello per le Professioni sanitarie. Nell'anno accademico 2014-2015 inoltre i test verranno ulteriormente anticipati, ad aprile.



Studenti: "E' un altro attacco al diritto allo studio" - La novità non è piaciuta affatto agli studenti che non esitano a definirla "scandalosa" e a dichiararsi "sconvolti". Profumo ha spiegato che "l'anticipo è stato deciso per venire incontro alle esigenze dei ragazzi". Ma le associazioni studentesche promettono battaglia: "siamo pronti a mobilitarci con ogni mezzo perché‚ il calendario venga rivisto e le date posticipate" minacciano Unione degli universitari e Rete degli studenti.



"Stabilire i test di ammissione a luglio è - sostiene il coordinatore dell'Udu, Michele Orezzi - un ulteriore ostacolo all'accesso all'università. Non solo gli studenti dovranno prepararsi a sostenere un test d'ingresso su materie che possibilmente non hanno mai nemmeno studiato, inoltre avranno pochissimo tempo a disposizione per farlo in quanto saranno impegnati, almeno fino alla prima metà di luglio, a sostenere gli esami di maturità. E' un altro palese attacco al diritto allo studio".



La difesa del ministero: "Serve per facilitare gli studenti" - Il ministero difende però le sue scelte sottolineando innanzitutto che i test sono attitudinali e relativi per lo più a quello che si è appreso fino a quel momento. Calendarizzare ad aprile il test per i corsi di Medicina in lingua inglese consente - spiegano a viale Trastevere - di essere competitivi a livello internazionale, permettendo agli studenti stranieri di partecipare in numero e qualità superiore. Il periodo è, infatti, analogo a quello solitamente scelto dagli altri Paesi per programmare i test di ammissione nei propri atenei.



E pure per quanto riguarda le altre prove, l'anticipo a luglio è il segnale di una maggiore attenzione alle esigenze dei ragazzi: consente un avvio più regolare dell'anno accademico, anche alla luce dello scorrimento delle graduatorie; permette agli studenti che non passano la selezione di poter scegliere con attenzione un eventuale altro corso di studi non a numero chiuso e a chi supera i test una migliore organizzazione logistica in caso di spostamento in una città diversa dalla propria.