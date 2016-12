Bergamo, baby spacciatori su Facebook

- Il figlio minorenne era finito in ospedale per aver consumato troppo hashish. A quel punto la donna si è messa ad indagare: è entrata nel profilo Facebook del figlio scoprendo i suoi debiti per acquisti di droga. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine e la scoperta di una di un giro di spaccio attraverso il social network. Cinque ragazzi tra i 16 e i 22 anni sono stati condannati.

Il gruppo si ritrovava per giocare alla Playstation fumando spinelli. In quei ritrovi i più grandi vendevano ai più giovani la droga. Per mettersi d'accordo non si usavano cellulari ma, quasi esclusivamente, attraverso la chat del social network.

"Sono in emeregenza", si scriveva per avvisare che la scorta di hashish era finita. A quel punto ci si incontrava di persona, in genere vicino a un supermercato o a un parco pubblico.