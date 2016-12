Corona, in carcere un detenuto modello

- I riflettori su Fabrizio Corona non si spengono. I suoi fans continuano a sostenerlo, oltre a quelli presenti già a Malpensa il giorno del suo arrivo dal Portogallo, se ne sono aggiunti altri, che continuano a gravitare intorno alla casa circondariale bustese, dove l’ex paparazzo è recluso da venerdì sera, per offrire il loro sostegno e conclamare la loro indignazione nei confronti di una sentenza ritenuta eccessiva.

Ad essere affollato comunque non è solo l’esterno del carcere, il centralino è intasato dalle migliaia di telefonate di donne, fans di Fabrizio, che chiedono di potergli fare visita per offrire il loro appoggio, ma ovviamente non sarà accolta nessuna di queste richieste.

Chi lo ha visto all’interno comunque, parla di un detenuto modello, il comportamento assunto non sembrerebbe infatti quello del solito spavaldo e arrogante, ma piuttosto quello di una persona tranquilla e più serena. Domenica Fabrizio ha anche partecipato alla messa insieme ad altri detenuti.

Per ora rimane comunque in infermeria in attesa nei prossimi giorni della collocazione in una cella definitiva. Inoltre si prospetta per lui la possibilità di un impegno nel laboratorio di cioccolateria del carcere e chissà se la sua partecipazione non riesca a far decollare le richieste dall’esterno.