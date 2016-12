Incidente di caccia a Nuoro, ragazzo muore il giorno del suo diciottesimo compleanno

foto LaPresse 19:20 - Incidente di caccia mortale in Sardegna, il terzo in poco più di un mese. Un ragazzo di 18 anni, Stefano Cara, di Lodè (Nuoro), è morto raggiunto da una fucilata al petto sparata da un compagno durante una battuta di caccia grossa nel Montalbo. Inutili i soccorsi del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e un elicottero. - Incidente di caccia mortale in Sardegna, il terzo in poco più di un mese. Un ragazzo di 18 anni, Stefano Cara, di Lodè (Nuoro), è morto raggiunto da una fucilata al petto sparata da un compagno durante una battuta di caccia grossa nel Montalbo. Inutili i soccorsi del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e un elicottero.

Stefano Cara aveva compiuto diciotto anni oggi, e in auto custodiva la torta per la sua festa di compleanno.



Secondo quanto riporta il quotidiano "L'Unione Sarda", il giovane stava risalendo una stradina asfaltata per raggiungere il posto dove erano state parcheggiate le auto, quando un compagno di battuta ha esploso un colpo per colpire un cinghiale passatogli davanti. Il colpo, dopo essere stato deviato da un guard raill, ha raggiunto in pieno petto il 18enne, che si è accasciato a terra subito soccorso dagli amici.