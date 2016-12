Corruzione, Italia peggio del Ghana

- Italia tra i peggiori paesi in fatto di corruzione insieme a Bulgaria e Grecia (a livello europeo) e dietro il Ghana (a livello mondiale). A dirlo è uno studio di Transparency, un’ associazione non governativa e no profit che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e politico a livello globale, secondo cui il nostro paese sarebbe al settantaduesimo posto su 174 nel mondo con un punteggio di 42 su 100.

In particolare secondo Transparency ci sarebbe una correlazione tra la diffusione della corruzione e la crisi economica. Questa prassi sarebbe, infatti, molto più diffusa in tutti quei paesi che subiscono maggiormente gli effetti dell’attuale situazione economica, mentre sarebbe meno presente in paesi finanziariamente più forti come Germania e Francia che, infatti, si piazzano rispettivamente al tredicesimo e al ventiduesimo posto.

Italia dunque, fanalino di coda nella classifica europea della trasparenza. Ciò, secondo l’associazione, ha delle ripercussioni anche a livello di investimenti esteri, in quanto ogni punto in meno nell’indice “pesa in maniera grave sugli investimenti esteri che fuggono anche a causa dell’indeterminatezza dell’opacità delle regole”.

Da qui la raccomandazione di Maria Teresa Brassiolo, presidente dell’associazione in Italia, che ha dichiarato: “Il Governo presente ''Il Governo presente e quelli futuri dovranno mantenere l'anticorruzione in cima alla loro agenda politica. Non siamo solo noi addetti del mestiere a richiederlo, ma i cittadini e le imprese che non ne possono piu' di veder distrutto il frutto del loro lavoro per corruzione o negligenza nell'uso delle risorse pubbliche''.