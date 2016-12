Caserma Parolisi, chiese sesso a soldatessa

foto Afp

20:30

- Antonio di Gesù, un maresciallo capo della stessa caserma di Salvatore Parolisi ad Ascoli Piceno, è stato rinviato a giudizio per “ingiuria e minaccia a un inferiore “nei confronti di una giovane caporale. Dalle indagini è emerso che l’uomo, 38 anni, originario di Nardò, in provincia di Lecce avrebbe chiesto alla donna sesso in cambio di aiuti per la carriera arrivando a minacciarla.