Padova, uccide la moglie e tenta il suicidio

foto YouReporter.it 17:38 - Un uomo di 30 anni ha ucciso la moglie 29enne nel loro appartamento, in via Canestrini, a Padova, e poi ha tentato il suicidio. Al momento della tragedia nell'appartamento era presente anche la figlioletta della coppia, di soli tre anni, rimasta illesa. Il 30enne invece è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale della città veneta. Sul posto per le indagini è intervenuta la polizia. Ancora sconosciute le cause del gesto.

La donna, Erica Ferrazza, originaria di Gallarate (Varese), è stata uccisa con diverse coltellate al torace, nel corso di una violenta lite. L'uomo, Paolo Rao (uno dei figli di Fortunato Rao, ex direttore generale dell'Usl16 di Padova, morto un anno fa di infarto), ha poi tentato di impiccarsi alla scala interna dell'appartamento. Sembra che la coppia fosse in crisi da tempo, tanto che i due non convivevano più già da un paio d'anni.