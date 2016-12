Torna il sole al Nord, aspettando il maltempo

foto Meteo.it

11:53

- Anche questo week end il maltempo è in agguato. Fino a questa sera, però, potremo stare tranquilli. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Nordest e gran parte del Centrosud. Merito dei venti di Scirocco che porteranno finalmente le temperature su valori estivi, soprattutto in alcune zone del Sud e sulle Isole. Qualche nuvola in arrivo invece sul Nordovest, alta Toscana e Sardegna con qualche pioggia isolata in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Alpi lombarde.