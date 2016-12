Oggi bel tempo dovunque, piogge sparse al Sud

foto Meteo.it 09:20 - La perturbazione che sta scivolando sui Balcani prima di allontanarsi porterà ancora nuvole e qualche pioggia al Sud. Nei prossimi giorni invece il tempo sarà caratterizzato dal lento avvicinamento di un vasto vortice depressionario dal Mediterraneo Occidentale: già tra domani e sabato nuove nuvole al Nord con le prime piogge al Nordovest, poi domenica nuvole su gran parte del Paese con piogge soprattutto al Nord e sul Medio Tirreno. - La perturbazione che sta scivolando sui Balcani prima di allontanarsi porterà ancora nuvole e qualche pioggia al Sud. Nei prossimi giorni invece il tempo sarà caratterizzato dal lento avvicinamento di un vasto vortice depressionario dal Mediterraneo Occidentale: già tra domani e sabato nuove nuvole al Nord con le prime piogge al Nordovest, poi domenica nuvole su gran parte del Paese con piogge soprattutto al Nord e sul Medio Tirreno.

Al mattino nuvole su regioni centrali adriatiche e Sud Peninsulare con piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria; nevicate sulle zone appenniniche oltre 1300 metri. Bello altrove. Al pomeriggio ancora un po’ di nuvole al Sud, ma con poche deboli piogge residue solo su Salento e Calabria; tanto sole nel resto d’Italia.



Temperature massime in rialzo al Nordest, in calo invece in Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Ventoso su Medio Adriatico e Sud per venti dai quadranti settentrionali.



Venerdì nuvole su gran parte del Nord e Sardegna ma con poche deboli piogge solo su Valle d’Aosta, Piemonte e Alta Lombardia; bel tempo nel resto del Paese. Temperature massime quasi ovunque in crescita, gradevoli. Moderato Maestrale al Sud.