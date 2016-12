foto Ap/Lapresse Correlati Lettere inedite al Papa, è caccia alla talpa 10:26 - Lo scandalo Boffo si arricchisce di nuovi dettagli. Il nuovo libro di Gianluigi Nuzzi sui segreti del Vaticano "Le lettere di Sua Santità" svela alcuni retroscena sulla vicenda. In una missiva segreta inviata al Pontefice l'ex direttore di Avvenire accusa il direttore dell'Osservatore Romano, Giancarlo Vian, di aver tramato per indurlo a dimettersi. - Lo scandalo Boffo si arricchisce di nuovi dettagli. Il nuovo libro di Gianluigi Nuzzi sui segreti del Vaticano "Le lettere di Sua Santità" svela alcuni retroscena sulla vicenda. In una missiva segreta inviata al Pontefice l'ex direttore di Avvenire accusa il direttore dell'Osservatore Romano, Giancarlo Vian, di aver tramato per indurlo a dimettersi.

Nel libro ci sono poi altre missive che rivelerebbero una battaglia intorno a Benedetto XVI fatta di veleni e lotte di potere.



E così, dopo "Vaticano S.p.A., l'inviato di "Libero" apre nuovi squarci nel mondo che ruota intorno al Papa e ai cardinali romani. Il carteggio sul quale Nuzzi costruisce il suo nuovo pamphlet è composto di lettere assolutamente inedite indirizzate a Benedetto XVI e al suo segretario padre Georg. Il piatto forte è sicuramente quello delle righe scritte da Boffo al Santo Padre, in cui dice chi avrebbe procurato al "Giornale" le informazioni grazie alle quali il quotidiano lo attaccò nel 2009. In particolare dunque si fa il nome di Giancarlo Vian, numero uno dell' "Osservatore romano".



Vittorio Feltri aveva raccontato sulle pagine del quotidiano le vicende legate a una condanna per molestie, collegandola alla presunta omosessualità dello stesso Boffo, il racconto si era poi rivelato falso, tanto che Feltri aveva poi presentato pubbliche scuse. Dietro tutta questa manovra ci sarebbe dunque Vian, come direbbe lo stesso Feltri. E' così che si arriva alla nomina di Boffo ai vertici della tv della Cei: una sorta di rimborso e di riabilitazione all'ex direttore di "Avvenire" dopo uno scandalo che era di fatto stato scatenato dall'entourage dei fedelissimi del Papa.



Dalle pagine di Nuzzi emerge una vera e propria guerra che si sta consumando intorno alla figura del Papa: veleni e lotte di potere per il riassetto degli equilibri tra gli alti prelati e forse addirittura la successione alla più alta carica in Vaticano.



Nuzzi riporta poi le lettere spedite al Papa dal presidente dello Ior, nelle quali viene ricostruita la situazione del San Raffaele e si danno le indicazioni per evitare che l'ospedale milanese fallisca. Insomma, una serie di rivelazioni che andranno a colpire il cuore del Vaticano e che rischiano di scatenare nuove incandescenti polemiche intorno a un mondo che appare denso di misteri e di segreti.