Stuprava e filmava ragazzine adescate sul web

foto Ansa

11:06

- Stuprava e filmava ragazzine, tutte sotto i 14 anni. Le adescava su Facebook e chat spacciandosi per adolescente e le attirava nel suo appartamento in Porta Venezia, a Milano. L’orco è Mario P., 45 anni originario di Canosa di Puglia, già in carcere dallo scorso dicembre per violenza aggravata: due anni di stupri tra le mura domestiche ai danni della figlia della compagna, di soli 12 anni.