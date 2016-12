"Trota e Lode": per la laurea basta un click

- Libri da studiare, esami da sostenere, tesi da preparare. Tutto questo potrà diventare solo il retaggio di un lontano passato. Vi ricordate quando per avere una laurea bisognava studiare?... Ora per ottenere il 'prezioso' certificato bastano pochi click. Seduti comodamente da casa, il sitosforna la laurea che più desiderate.

Direttamente da Tirana, città dove anche il figlio di Bossi si è laureato, il sito offre la possibilità di avere la laurea a portata di mouse. Senza sborsare neanche un euro, in pochissimi minuti, tutti adesso potranno farsi chiamare dottore.

Per le lauree "virtuali" è già boom. E sulla pagina Facebook in tantissimi vantano il certificato appena ottenuto. Anche tu ti sei laureato online? Clicca qui e mandaci la tua laurea made in "Trota e Lode"