Calcioscommesse, scattano i provvedimenti della giustizia sportiva: deferiti 22 club

19:04 - Il procuratore federale Stefano Palazzi ha firmato i primi deferimenti dell'inchiesta sul calcioscommesse. I provvedimenti, che saranno notificati domani, riguardano 22 società e 61 tesserati, di cui 52 calciatori. Nel mirino 33 gare, di cui 29 della Serie B. I deferimenti si riferiscono alla prima parte dell'inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Cremona. I dettagli saranno resi noti dalla Figc dopo la notifica alle parti.

I deferimenti riguarderanno in particolare 33 partite, 29 del Campionato di Serie B di varie stagioni sportive, 2 di due differenti edizioni di Tim Cup e 2 di Coppa Italia della Lega Pro nella stagione sportiva 2010/2011. Destinatari dei deferimenti 22 società e 61 persone fisiche tra cui 52 calciatori in attività al momento delle rispettive contestazioni, 2 calciatori non in attività, 4 dirigenti o collaboratori di società e 3 iscritti all'Albo dei tecnici, di cui 2 in attività al momento delle rispettive contestazioni.