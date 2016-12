Meredith, la famiglia diffonde altre foto

foto Dal Web Correlati La morte di Meredith

Le foto diffuse dalla famiglia 08:34 - La famiglia di Meredith Kercher, la giovane assassinata nel 2007 a Perugia, non vuole che cali il silenzio dei media sulla vicenda. Per questo dopo aver chiesto a Rudy Guede, condannato a 16 anni, di raccontare quanto accaduto in quella notte, hanno diffuso - La famiglia diKercher, la giovane assassinata nel 2007 a, non vuole che cali il silenzio dei media sulla vicenda. Per questo dopo aver chiesto a Rudy, condannato a 16 anni, di raccontare quanto accaduto in quella notte, hanno diffuso nuove foto della giovane. I Meredith credono che Guede non abbia agito da solo.

Una prima immagine mostra Meredith che guarda la fotocamera. In un'altra, scattata nel giardino di casa, è, lei bambina, vestita con l'uniforme scolastica.



La famiglia in maniera ostinata cerca in tutti i modi che ci si dimentichi della vicenda. Di recente il padre, giornalista freelance, ha pubblicato un libro raccontando al sua verità e cercando di bilanciare mediaticamente il successo che hanno avuto la studentessa americana Amanda Knox e Raffaele Sollecito, i due giudicati in un primo momento colpevoli e poi assolti. Una sentenza che non è mai andata giù alla famiglia.