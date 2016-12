- Domani sarebbe il suo compleanno. E per festeggiare i suoi 45 anni gli amici di Roberta Ragusa, l'imprenditrice toscana scomparsa nel nulla il 13 gennaio scorso da Gello di San Giuliano, nel pisano, hanno organizzato una fiaccolata per ricordarla. E per augurarle un buon compleanno Daniele e Alessia, i suoi due figli, le hanno scritto una lettera. Ancora non riescono a farsi una ragione della scomparsa della madre, le chiedono di tornare a casa.

"Cara mamma, ci manchi molto, ti pensiamo sempre. In occasione del tuo compleanno ti facciamo gli auguri e ti chiediamo ancora una volta di tornare. Non sappiamo perchè tu te ne sia andata, non siamo arrabbiati con te in nessun modo, anzi, adesso per noi la cosa più importante è poterti riabbracciare. Ancora auguri, Daniele e Alessia".

I ragazzi sono convinti che la loro madre se ne sia andata volontariamente da casa e le chiedono di tornare. Le perdonerebbero anche il fatto di essere fuggita senza avvertirli, facendoli preoccupare. Non pensano proprio che possa esserle successo qualcosa di più grave.

Inizialmente anche gli inquirenti propendevano per l'ipotesi dell'allontanamento volontario, vista la storia d'amore parallela del marito. La donna, infatti, sembrava essere a conoscenza della relazione tra il marito e la segretaria della sua autoscuola. Forse un diverbio, forse vergogna, all'inizio si pensava fosse scappata e che il motivo potesse essere riconducibile a questa storia.

Ma ormai, a due mesi dalla scomparsa, gli inquirenti non credono più all'ipotesi dell'allontanamento volontario. Sembrerebbe esserci una svolta nelle indagini che farebbe propendere per l'ipotesi dell'omicidio e occultamento di cadavere. Elementi che per ora rimangono segreti ma che condurrebbero ad una pista giudicata abbastanza concreta.