Neve, Gabrielli: agire da subito

- In vista della nuova perturbazione che colpirà l'Italia a partire da domani, il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha invitato gli enti locali a mettersi in moto da subito. "Abbiamo chiesto alle singole strutture, Regioni, Province e Comuni, di predisporre da ora gli interventi preventivi" per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, ha spiegato Gabrielli al termine del comitato operativo.