foto Holger Badekow 21:50 - "I senzatetto che s'accampano e dormono sotto i portici del Teatro San Carlo, gioiello di Napoli, sono un emblema del degrado di questa città". Il tweet, prima scritto e poi cancellato, è di Roberto Bolle. E a Napoli scoppia la polemica. C'è chi, come il sindaco Luigi de Magistris, mostra, sempre su twitter, il piano messo a punto per aiutare i senzatetto. E chi, come alcuni cittadini, si dice 'indignato', da' all'etoile del 'leghista' e chiede scuse ufficiali.

Poi, un bel po' di ore e di tweet dopo, arriva la precisazione di Bolle che si dice "dispiaciuto" e ''frainteso'': ''Il mio attacco non era rivolto ai senzatetto, le persone più bisognose d'aiuto. Non e' nella mia sensibilità. Credo di averlo sempre dimostrato''.

Ma intanto gli appassionati dei cinguettii, Bolle non l'hanno perdonato. Inizia tutto ieri sera. Il ballerino, a Napoli, passa davanti al San Carlo, scatta una foto, e su twitter esordisce così: "Scena mai vista davanti a nessun teatro ne' in Italia ne' all'estero". Il riferimento e' alla presenza dei senza tetto davanti al Massimo partenopeo, che Bolle definisce "emblema del degrado della città". Tweet scritti, cancellati. Ma da parecchi conservati.



Colpiti al cuore, i napoletani scattano su tutte le furie. "Balla, non parlare che è meglio", scrive Furio. ''Che degrado le persone come Bolle per l'Italia'', aggiunge Guido. E poi: ''Che ne sa Bolle del degrado di Napoli?'', twitta Cetti. A cinguettare, sul caso, ci pensa anche il sindaco de Magistris. ''Nessuna polemica con Bolle, seguiamo con attenzione il problema'', scrive. E per sgombrare il campo da equivoci, posta i link utili. A rispondergli e' proprio Bolle: ''Felice di leggere tutte le iniziative per aiutare i senzatetto. In questo periodo di freddo e crisi piu' importanti che mai''.



Ci vanno giù duro, invece, il commissario regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il direttore responsabile di Comunicare il sociale, Luca Mattiucci. ''Un atteggiamento del genere mostra una totale assenza di sensibilita'''. Poi, l'invito: ''Anziche' perdere tempo su twitter e a scrivere post che hanno il sapore dello snobbismo, organizzi uno spettacolo in favore dei clochard proprio al San Carlo''. In serata e' lo stesso Bolle a tornare sull' 'equivoco': ''Mi dispiace - dice all'ANSA - che le mie parole siano state fraintese. In questi giorni ero a Napoli per alcune lezioni con la compagnia del San Carlo. E' stato doloroso vedere persone che dormivano e bivaccavano tutto il giorno sotto i portici del Teatro''. Il ballerino, che e' anche ambasciatore di buona volonta' dell'Unicef, aggiunge: ''I senzatetto dovrebbero essere ospitati e accolti in strutture adeguate, soprattutto in questi giorni durante i quali il freddo glaciale mette addirittura a rischio la loro vita''. Ma, fa notare ancora l'etoile, ''sinceramente non ero al corrente di tutti gli sforzi che il comune e i volontari stanno facendo per far fronte a questo problema e li ringrazio per questo''.



E a proposito del messaggio che ha scatenato i malumori dice: ''Ho visto una realta' e l'ho twittata. In 140 caratteri non e' sempre facile esprimere i pensieri in tutta la loro complessita'. Di certo, se ho scatenato tante e tali polemiche ho sbagliato a scrivere, anche se credo che chiunque fosse stato al mio posto avrebbe denunciato quella scena. Soprattutto una persona che, come me, ha sempre dimostrato sensibilità e comprensione umana verso i piu' bisognosi di aiuto. Non ne facevo una questione di decoro, ma umanitaria. Ed anche il mio amore per la città di Napoli è fuori discussione''.