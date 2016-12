Napoli, arrestata comparsa Gomorra

- La polizia durante un'operazione a Napoli, nel quartiere di Scampia, ha arrestato due sentinelle di una piazza di spaccio, una delle quali è un dipendente comunale che ha anche recitato in una scena del film "Gomorra". I due sono accusati di concorso in spaccio di droga. Il dipendente nel film ha recitato la parte dell'uomo che spara ad un bambino in una 'prova di coraggio' per entrare nel clan.

Un altro attore del film in manette, la chiamano la "maledizione di Gomorra", in realtà non è altro che il richiamo alla vita di sempre , di strada , di droga, di malaffare e di camorra. L'uomo di 50 anni, impiegato nel comune di Napoli stava facendo da vedetta per altri spacciatori; era insieme a un complice, anche lui finito in carcere. L'uomo era già nel mirino della procura di Napoli, su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare. La polizia si trovava nel quartiere per rimuovere i cancelli e i lucchetti messi dagli spacciatori per ostacolare l'arrivio delle forze del'ordine quando ha notato le due sentinelle.

Il dipendente comunale aveva recitato nel film Gomorra la parte dell'uomo che spara a un bambibno in una prova di coraggio per entare nel clan. E' il quinto attore fra quelli scelti e presi dalla strada da Matteo Garrone che viene arrestato.

L'ultimo domenica, un ragazzo di vent'anni acciuffato dagli agenti del commissariato di Scampia con un sacchetto pieno di diversi tipi di droga: cocaina, eroina e hashish. Un quartiere dove la guerra di camorra è diventata in questi giorni ancora più aspra e violenta tanto da imporre un illegale coprifuoco a cittadini e negozi.