Maltempo, primi fiocchi di neve in Piemonte

foto Ufficio stampa Correlati Segui il meteo in tempo reale 14:22 - Prima neve sul Piemonte. Per il momento le prime precipitazioni hanno interessato il Cuneese e il nord della regione, qualche fiocco misto a pioggia è già caduto anche a Torino. Nel pomeriggio, secondo l'Arpa, saranno più intense e diffuse. Sulle pianure orientali sono previsti 10 cm, su quelle torinesi 20 cm; quantitativi maggiori su Cuneese, basso Torinese e Monferrato. Sulle Alpi Marittime e Liguri l'accumulo potrebbero superare i 50 cm. - Prima neve sul Piemonte. Per il momento le prime precipitazioni hanno interessato il Cuneese e il nord della regione, qualche fiocco misto a pioggia è già caduto anche a Torino. Nel pomeriggio, secondo l'Arpa, saranno più intense e diffuse. Sulle pianure orientali sono previsti 10 cm, su quelle torinesi 20 cm; quantitativi maggiori su Cuneese, basso Torinese e Monferrato. Sulle Alpi Marittime e Liguri l'accumulo potrebbero superare i 50 cm.

Sui restanti settori alpini e sugli Appennini le nevicate non dovrebbero superare i 30-40 cm. Lunedì è previsto un miglioramento, ma ci sarà un sensibile calo delle temperature, che causerà gelate diffuse su tutta la regione. Un nuovo peggioramento delle previsioni meteorologiche è previsto per martedì.



Domenica neve anche in Lombardia al mattino, piogge miste a neve su Piacentino e ovest Emilia. Maltempo su Sardegna, piogge sul Salento, piogge su coste della Toscana e del Lazio, piogge su Isola d'Elba, Giglio. Precipitazioni deboli anche su resto dell'Emilia Romagna sulla fascia appenninica e pedemontana, sulle Marche, ed entro sera peggiora ulteriormente sulle regioni adriatiche con neve a 300-600mm sull'Abruzzo. Peggiora su tutte le coste Ioniche e Sicilia Ionica. Maltempo diffuso la sera sulla Sardegna con neve a 900m e nella notte maltempo su settori Ionici e Abruzzo con neve a 200-600m. I peggioramenti temporali dureranno fino a mercoledì.