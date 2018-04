Arriva il Telepass europeo: un unico dispositivo per quattro paesi

Grazie all'accordo tra Telepass, il gruppo francese APRR/AREA e la spagnola Pagatelia, i clienti italiani possono ora viaggiare liberamente sulla rete autostradale dei quattro paesi interessati.



Come già succede per l'Italia, oltre al pedaggio sarà possibile pagare anche i parcheggi nelle città delle nazioni coperte dal servizio: a Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli si aggiungono quindi 400 parcheggi in metropoli europee tra cui Parigi, Madrid e Barcellona.



"Finalmente, grazie agli accordi con i nostri partners in Francia e Spagna - ha dichiarato Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia - possiamo estendere il servizio Telepass per le auto anche ai Paesi con una importante rete autostradale come appunto Francia e Spagna, come già avviene per i mezzi pesanti per i quali siamo in grado, unici in Europa, di offrire un servizio di pedaggio transfrontaliero in ben sette Paesi europei. Con l'operazione Abertis, poi, ci aspettiamo un'ulteriore accelerazione della crescita nei sistemi di pedaggiamento e servizi associati e un rafforzamento della nostra leadership".