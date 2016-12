Alluvione di Firenze, un angelo del fango: "Tornammo a casa stravolti dopo un giorno nella Biblioteca"

Cosa ricorda di quel giorno? "Arrivammo in pullman da Bologna; avevo gli stivali di plastica e i guanti portati da casa e passai la mattinata a raccogliere i libri finiti nel fango; nel pomeriggio, invece, con gli altri compagni, ci scambiammo il compito: sciacquai con una spugna quei volumi. A sovrintendere ai lavori c'era un addetto della biblioteca. Eravamo in tanti in uno stanzone gigantesco. Non ero mai stato nella Biblioteca Nazionale di Firenze e non ci sono mai più tornato". Un titolo che con le sue mani strappò dal fango? "Non posso ricordare i titoli, eravamo troppo concentrati ed era una lotta contro il tempo. Ma ricordo che questi libri avevano copertine in cuoio, quindi immagino che fossero di un certo pregio". Che atmosfera si respirava in quella grande stanza? "Si respirava un'atmosfera di solidarietà totale. Eravamo solo dei ragazzini ma si faceva il possibile perché ci si credeva".

4 novembre 1966, 50 anni fa l'alluvione di Firenze Il 4 novembre del 1966 Firenze fu devastata dall'alluvione che interessò l'intero bacino idrografico dell'Arno. Il disastro costò la vita a a 35 persone, 17 delle quali nel capoluogo toscano. Le vittime furono per lo più sorprese nel sonno, dato che l'acqua riempi lentamente le strade di notte. Di quell'evento, si ricordano anche i danni al patrimonio artistico. Una giornata intensa: dormì quella notte, una volta tornato a casa?

"Per un ragazzino fu un'esperienza incredibile. Tornammo a casa ancora infangati e stravolti e per la stanchezza della giornata riuscii a dormire. Il giorno dopo in classe parlammo di quella esperienza che ci segnò, ma allora non ci fu alcuna attenzione per l'aspetto psicologico. Quello che provammo in fatto di emozioni non interessava a nessuno. Non ci fu alcuna preparazione psicologica prima, né dopo qualcuno ci aiutò. Erano importanti le braccia, il lavoro fisico...".



Cosa resta oggi di quell'impegno?

"Ho vivo il ricordo di quanta dedizione c'era in tutti noi per recuperare, senza danneggiare, i libri sommersi. Se quella stessa dedizione venisse profusa ora per recuperare il nostro Paese, saremmo tutti al sicuro. Ma la dedizione è un po' come l'innamoramento. In alcuni col tempo svanisce. In quelli che non erano veramente innamorati".



E pensando all'attuale emergenza alla luce del suo impegno di quel giorno: i tesori dell'arte persi con le scosse del Centro Italia?

"E' un'emergenza diversa. Allora per fortuna non si correvano rischi nel raccogliere quei tesori nel fango che era ancora fresco. Oggi è più pericoloso entrare in una biblioteca terremotata per salvare i testi e non si possono prendere iniziative personali. Allora rispondemmo con gioia a quella singola giornata che organizzò il nostro liceo. Comprendo la disperazione degli sfollati e anche oggi vorrei fare qualcosa, ma cosa?".