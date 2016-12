Allevato con dieta vegana ricoverato: a un anno pesa come un neonato

Un bambino allevato con dieta vegana di 14 mesi è stato ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per gravi problemi di salute causati dalla prolungata malnutrizione . Il bimbo, visibilmente più piccolo rispetto alla media dell'età, pesa poco più di cinque chili e presenta gravi sintomi di ipotrofia e ritardo psicomotorio .

La causa dei problemi del bambino, già affetto da una grave cardiopatia congenita, sarebbe la rigida dieta adottata dai genitori. Una scelta che, secondo i medici, ha portato a un deficit di calcio "quasi incompatibile" con la vita. Di fronte alla ferma opposizione dei genitori, che hanno rifiutato di sottoporre il figlio a ulteriori accertamenti, il Procuratore del Tribunale dei Minorenni è intervenuto d'ufficio chiedendo l'immediato ricovero del bambino. Dopo le prime cure, il piccolo è stato trasferito all'ospedale San Donato, dove ha risposto positivamente alle terapie.

Il caso, riportato dal Corriere della Sera, è solo l'ultimo di una serie di episodi analoghi, tutti correlati alla dieta vegana adottata dai genitori dei piccoli. Il più recente è quello della bambina vegana di tre anni finita in rianimazione al Gaslini di Genova il 29 giugno scorso a causa di un grave deficit di vitamina B12. "Rispettiamo la scelta dei genitori - ha commentato Luca Bernardo, primario di Pediatria al Fatebenefratelli - ma deve essere chiaro che chi sceglie questo regime alimentare deve somministrare al bambino gli integratori consigliati dal medico, in particolare calcio e ferro".

La Procura, che segnala comunque «un atteggiamento dei genitori maggiormente consapevole sulle problematiche di salute del figlio» dovrà decidere se restituire il piccolo alla famiglia, affidarlo ai nonni materni o collocarlo in una casa famiglia.