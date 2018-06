Agrigento, il centro per l’impiego collocato nel cimitero

Il comune di Favara, in provincia di Agrigento, ha deciso di spostare il centro dell’impiego all’interno del cimitero. Una soluzione derisa da molti ma che permette al comune di risparmiare circa 70mila euro l’anno: infatti dismettendo le sedi in affitto e sfruttando quelle già esistenti il paese riesce a non sprecare soldi. L’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx è andata a chiedere cosa ne pensano gli impiegati di questa nuova sede e qualcuno ci scherza: "È un mortorio". Altri, invece, ci tengono a ringraziare il sindaco di Favara: "L’ufficio era a rischio chiusura, così l’abbiamo salvato".