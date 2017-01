Slavina, uno dei sopravvissuti: "All'Hotel Rigopiano per festeggiare mia figlia"

"Scavate, cercateli, maledetto me che non sono andato via subito. L'auto sarebbe scivolata lungo la strada e i soccorsi ci avrebbero ritrovato più facilmente". E invece no, Parete con la sua famiglia e gli altri ospiti hanno dovuto aspettare il gatto delle nevi. "Era atteso per le 15, poi però ci hanno detto che sarebbe arrivato per le 19. Eravamo tutti nella hall, c'era nervosismo, dopo le scosse eravamo in attesa di andarcene".



"Ho visto venire giù parte dell'hotel con la mia famiglia dentro" - "Ero uscito per prendere un farmaco in auto a mia moglie, che aveva mal di testa. I miei due figli mi aspettavano sotto la tettoia", continua Parete, cuoco e pasticciere, nell'intervista a Il Messaggero. "Poi ho sentito scricchiolare gli alberi e sono stato investito dalla valanga. Quando sono stato travolto, sono riuscito a tenermi a un ramo, poi mi sono liberato della neve e sono tornato verso la macchina e lì ho visto il manutentore della struttura, Fabio Salzetta". "In un secondo ho visto venire giù l'hotel con la mia famiglia dentro, sono immagini che non potrò più dimenticare".



"I messaggi al datore di lavoro che ha avvertito i soccorsi" - "Mia moglie e i miei figli erano sotto le macerie, così ho mandato un Sms al mio datore di lavoro, Quintino Marcella, chiedendogli di avvertire i soccorsi", aggiunge dal letto del reparto di Rianimazione. "Ho trovato uno zainetto di Ludovica l'ho stretto e non l'ho più lasciato". Più passava il tempo più saliva la paura. "Per fortuna c'era il prefetto Provolo a rincuorarmi. Mi ha detto 'I soccorsi stanno arrivando' e così alla fine è stato. Ora chiedo un miracolo per la mia famiglia".