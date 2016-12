6 aprile 2015 Sisma L'Aquila, sei anni fa 309 morti

Fiaccolata in onore della vittime Il corteo nel suo percorso ha sfilato davanti a molti dei luoghi simbolo della tragedia, primo fra tutti la Casa dello Studente, nel cui crollo ci furono otto giovani vittime Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:22 - L'Aquila si è fermata per ricordare le 309 persone morte alle 3.32 della notte tra il 5 ed il 6 aprile del 2009 nel terremoto che seminò distruzione causando anche 1.500 feriti e 70mila sfollati. Il corteo, partito alle 22.30 di domenica, è arrivato in piazza Duomo, dove sono stati letti i nomi delle vittime e le campane hanno battuto 309 rintocchi.

Il corteo nel suo percorso ha sfilato davanti a molti dei luoghi simbolo della tragedia, primo tra tutti la Casa dello Studente, nel cui crollo ci furono otto giovani vittime. Diverse le funzioni religiose che si sono svolte in città: nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, in piazza Duomo, e nella chiesa-tenda di Santa Maria del Soccorso, nei pressi del cimitero monumentale. Alcuni familiari delle vittime hanno portato in corteo uno striscione con lo slogan "il fatto non sussiste ma uccide", in riferimento alla sentenza della Corte d'Appello che ha assolto sei dei sette componenti della Commissione Grandi rischi. Alla commemorazione, oltre a migliaia di cittadini c'erano il presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio, il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e il primo cittadino di Pescara, Marco Alessandrini.



In corteo anche i rappresentanti di associazioni nate dopo altre tragedie, quali quella di Viareggio e della ThyssenKrupp. Associazioni riunite in un coordinamento che lunedì si riunirà a L'Aquila per mettere a punto il programma di un convegno nazionale su legalità e giustizia, che dovrebbe svolgersi a Roma.



"Credo - ha detto il sindaco Cialente - che il clima sia cambiato. Il dolore oggi viene vissuto in modo più raccolto, anche se per questa occasione ha influito la concomitanza delle festività pasquali. Ma la commemorazione del 6 Aprile deve diventare sempre di più un momento della storia di questa città".



Lunedì 6 aprile, alle 12, don Daniele Pinton, rettore delle "Anime Sante", celebrerà la prima messa all'interno della cappella della Memoria dedicata alle vittime e realizzata nel complesso monumentale della chiesa. La cappella sarà consacrata il 10 aprile dall'arcivescovo metropolita del capoluogo, monsignor Giuseppe Petrocchi; avrà uno spazio celebrativo e uno specifico per il ricordo, quest'ultimo ospiterà due grandi lapidi con incisi i nomi dei 309 morti nel sisma.