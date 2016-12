Pescara, presepe vivente con Madonna musulmana in omaggio ai migranti

Il tema dell'immigrazione sarà al centro della ventesima edizione del presepe vivente di Pescara, in Abruzzo. Ad animare la manifestazione gli studenti dell'Istituto Tecnico Aterno-Manthoné; tra loro diversi ragazzi di fede islamica e, a interpretare il ruolo della Madonna, sarà proprio una 17enne musulmana, che giungerà su una barca, come una profuga, nei pressi del largo della Madonnina, alla base del ponte del mare. La sacra rappresentazione andrà in scena il 18 dicembre alle 17.30.