L'Aquila, scuola in zona sismica: divieto di indossare i tacchi

A scuola senza tacchi a spillo, zeppe e infradito, nel nome della sicurezza. Il divieto impartito nell'ultima circolare diramata nell'Itis di Avezzano (L'Aquila) riguarda sì gli studenti dell'istituto, ma anche personale impiegatizio e ausiliario. Il motivo? Troppi infortuni nelle aule scolastiche per colpa delle calzature bandite, che impedirebbero anche di correre e mettersi al riparo in caso di terremoto. "E' un'esigenza seria - ha spiegato la preside Anna Amanzi - insegnare ai ragazzi la prevenzione e l'educazione, soprattutto in una zona ad alto rischio sismico come la nostra, la Marsica".