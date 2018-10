Viadotti A24-A25, stop linea ferroviaria Sulmona-Avezzano | Mit a Strada dei Parchi: limitare il traffico pesante

Le condizioni dei viadotti sulla A24-A25 Italy Photo Press 1 di 16 Italy Photo Press 2 di 16 Italy Photo Press 3 di 16 Italy Photo Press 4 di 16 Italy Photo Press 5 di 16 Italy Photo Press 6 di 16 Italy Photo Press 7 di 16 Italy Photo Press 8 di 16 Italy Photo Press 9 di 16 Italy Photo Press 10 di 16 Italy Photo Press 11 di 16 Italy Photo Press 12 di 16 Italy Photo Press 13 di 16 Italy Photo Press 14 di 16 Italy Photo Press 15 di 16 Italy Photo Press 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguato standard di sicurezza con il regolare transito della circolazione". E' quanto si legge nella relazione dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Mit sullo stato di alcuni dei viadotti della A24-A25.



In particolare, prosegue la relazione, "le verifiche di sicurezza strutturali eseguite, sia sulle pile che sui viadotti, hanno restituito risultati molto esigui in termini di coefficiente di sicurezza". Per questo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede, tra le altre cose, alcune limitazioni al traffico. Particolare attenzione dovrà essere posta nella regolamentazione del traffico dei veicoli pesanti che inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette.



"In sei mesi 54 galleria da adeguare" - Nella relazione tecnica a firma del dirigente del Mit, Placido Migliorino, si legge poi: "E' verosimile l'ipotesi che al primo maggio 2019 le autostrade A24 e A25 non saranno in regola", con l'obbligo di adeguare entro il 30 aprile le 54 gallerie, considerando che "l'esecuzione dei lavori non sia compatibile con il tempo residuo". Dovranno dunque essere individuati norme apposite per mantenere in esercizio l'infrastruttura. "In caso contrario potrebbe essere necessario interdire le tratte interessate da queste gallerie".



Toninelli: "Standard sicurezza inadeguati" - "Il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza con il regolare transito di circolazione". Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al question time circa la situazione dell' A24 e A25, citando lo studio dell'ufficio ispettivo territoriale competente, dopo che il ministro aveva disposto una "verifica straordinaria".



Strada Parchi: "Ministro non ci riceve, fondi bloccati" - "Quello che so, lo so dai giornali visto che con non riesco a parlare con il ministero, che non ci riceve. Nonostante la mia richiesta di poter incontrare il ministro Toninelli, infatti, inviata il 4 ottobre, ancora non ho ricevuto risposta". Da qui la diffida "perché non c'è stata la consegna dei progetti per la messa in sicurezza". Cosi' Cesare Ramadori, ad di Strada Parchi Spa, la concessionaria delle autostrade A24 e A25, rende noto di aver appreso "che non ci sono ancora i contributi statali necessari a coprire l'importo dei progetti".



Fraccaro: "Fermare lavori per il tunnel del Brennero" - "Il lavori per il tunnel del Brennero si devono bloccare, perché i costi dell'opera sono superiori ai benefici, quindi per il Movimento 5 Stelle si deve puntare sulla mobilità sostenibile". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a Bolzano. "Stiamo lavorando perché i soldi che paghiamo con le nostre tasse per la mobilità non vadano per scavare un tunnel ma per migliorare la mobilita' attraverso un investimento sulla rotaia e sul trasporto pubblico gratuito", ha aggiunto.