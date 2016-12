Teramo, dopo anni di liti uccide la vicina: l'omicidio davanti alle figlie della vittima

foto Ansa Correlati Reggio Emilia, avvelena moglie e poi si uccide 22:03 - Un pensionato settantenne, Mario Ciabattoni, ha ucciso una vicina di casa, Felicia Mateo, a colpi di fucile. E' successo in un condominio popolare di Bellante Stazione, nel Teramano. La vittima, di origini dominicane, è stata freddata sotto gli occhi delle due figlie minorenni. Dopo aver sparato, l'omicida, ex idraulico, è risalito in casa dove, poco dopo, è stato arrestato dagli uomini delle forze dell'ordine. - Un, Mario Ciabattoni,, Felicia Mateo, a colpi di fucile. E' successo in un condominio popolare di, nel. La vittima, di origini dominicane, è stata. Dopo aver sparato,, ex idraulico,dove, poco dopo,dagli uomini delle forze dell'ordine.

Violenta lite nella notte - Secondo alcune testimonianze, raccolte tra i vicini, intorno alle 4 di notte, tra i due è scoppiato un violento diverbio molto probabilmente per gli stessi motivi che da anni contrappongono le due famiglie per motivi di cattivo vicinato.



Anni di liti fra vicini e un provvedimento di allontanamento per stalking - La situazione si era fatta talmente tesa fra le due famiglie che a maggio il gip del tribunale di Teramo aveva emesso nei confronti della donna un provvedimento di allontanamento dall'abitazione per due mesi con l'accusa di stalking. Secondo quanto riferito negli ambienti investigativi Felicia Mateo avrebbe fatto oggetto Ciabattoni e la moglie Lola di continue vessazioni e litigi, con mobili spostati di notte, continui rumori molesti addirittura liquidi buttati dal balcone superiore sui panni e la biancheria stesi ad asciugare.