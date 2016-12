Morte Morosini, massimo della pena al vigile: decisa la sospensione per sei mesi

- Sospensione per sei mesi dal servizio e dalla retribuzione. Questa la sanzione inflitta al maggiore della polizia municipale di Pescara responsabile di aver parcheggiato il mezzo che, lo scorso 14 Aprile, avrebbe ostacolato l'accesso dell'ambulanza allo stadio, durante i soccorsi a Piermario Morosini. Lo ha deciso l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari (Upd) del comune di Pescara, che ha quindi adottato la pena massima prevista dal regolamento.

Il 14 aprile durante la partita Pescara-Livorno,il calciatore Pier Mario Morosini si era sentito male ed era caduto a terra.

Una macchina dei vigili urbani, parcheggiata davanti l'ingresso "Maratona" dello stadio Adriatico aveva bloccato l'accesso dell'ambulanza al campo sportivo ritardando i soccorsi.

La Commissione disciplinare del comune di Pescara, presieduta dal direttore generale, Stefano Ilari, dalla dirigente del personale, Gabriella Pollio e dal comandante della polizia municipale Carlo Maggitti, sabato mattina ha ascoltato la deposizione dell'ufficiale dei vigili urbani che ha presentato una memoria.

Il 14 aprile Morosini era stato soccorso dal personale a bordo campo e portato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il procedimento disciplinare nei confronti del vigile era stato annunciato due giorni dopo l'accaduto.