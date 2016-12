foto Tgcom24

11:54

- Alcuni tifosi dei "Pescara rangers", gruppo di ultrà di cui faceva parte anche il 24enne Domenico Rigante, hanno appeso di fronte al Municipio uno striscione con la scritta: "Avete cinque giorni per cacciarli dalla città", riferito ai rom. Rigante, ucciso con un colpo di pistola, prima di morire ha rivelato che a sparargli era stato un nomade pescarese. Intanto, in Prefettura, è in corso il Comitato per l'ordine e la sicurezza.