foto Ansa

19:00

- Conclusa l'autopsia, sono stati fissati i funerali di Piermario Morosini. Le esequie del calciatore 25enne dell'Udinese, in prestito al Livorno, morto sul campo sabato pomeriggio per un malore durante la partita Pescara-Livorno, si terranno giovedì alle 11 nella chiesa parrocchiale di Monterosso, a Bergamo. La salma passerà prima da Livorno per permettere anche ai tifosi amaranto un ultimo saluto.