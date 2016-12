Morosini, le lacrime della fidanzata

Scene di dolore e strazio all'obitorio di Pescara per ildella salma di Piermarioda parte di Anna, la fidanzata del calciatore stroncato da un. La ragazza ha spiegato cheverrà effettuata domani mattina, poi è crollata in lacrime abbracciando alcune amiche. "Sembrava sorridesse, era bellissimo", ha mormorato singhiozzando.

22:53 Il presidente dell'Atalanta: "Mi prenderò cura di sua sorella"

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha annunciato che si occuperà dell'assistenza della sorella disabile di Piermario Morosini. "Ritengo sia mio dovere personale e quello dell'Atalanta prenderci cura per sempre di Maria Carla Morosini - ha fatto sapere Percassi attraverso una nota pubblicata sul sito del club orobico - cosi' come avrebbe fatto Piermario se la sua esistenza non fosse stata tragicamente stroncata. Maria Carla Morosini sarà per sempre parte della famiglia atalantina e non dovrà mai preoccuparsi di nulla".

21:22 La madre della fidanzata: "Per noi era come un figlio"

"Per noi Piermario era come un figlio, dopo 5 anni di fidanzamento con mia figlia non poteva essere altro, inoltre era molto facile che entrasse nel cuore delle persone. Non e' stato difficile volergli bene da subito". Così Mariella Vavassori - la madre di Anna, la fidanzata di Piermario Morosini - ricorda il calciatore.

20:17 Il ciclista Felline dedica al Moro il Giro dell'Appennino

Fabio Felline ha dedicato la vittoria del Giro dell'Appennino a Piermario Morosini, oltre che a un altro giovane ciclista, Nicolò Scotto, morto a 20 anni giocando a calcetto a Genova. "Il mio primo pensiero - ha detto Felline dopo essere sceso dal podio a Genova - è andato a Nicolò Scotto, correvamo insieme. E' morto due anni fa all'improvviso, come Piermario Morosini, il calciatore del Livorno la cui scomparsa mi ha scosso molto".

20:13 Il comune di Livorno pronto ad allestire la camera ardente

Il Comune di Livorno, in linea con le richieste della società Livorno Calcio e dei tifosi, è disponibile ad allestire una camera ardente per rendere omaggio alla salma del calciatore Piermario Morosini. E' quanto fa sapere il sindaco Alessandro Cosimi.

20:02 La famiglia Morosini ringrazia Pescara

In un comunicato apparso sul sito del Livorno Calcio, la società e la famiglia Morosini "ringraziano la città di Pescara, il Pescara Calcio, i tifosi biancoazzurri, l'Hotel Carlton di Pescara e tutti coloro che sono stati loro vicini in un momento così tragico".

19:23 Di Natale: "Troppo stress per i giocatori"

La morte in campo di Piermario Morosini non poteva non 'allargare' l'orizzonte del dibattito di questi giorni allo stress cui sono sottoposti i calciaotri, ai calendari troppo stretti, alle partite ogni tre giorni. Di questo stato di cose si è fatto interprete il capitano dell'Udinese, Antonio Di Natale, che da sette anni conosceva Morosini e che è rimasto choccato dalla morte del ragazzo.

18:21 Pescara Calcio: nessun invito a togliere l'auto

Fonti interne del Pescara Calcio riferiscono che nessuno steward avrebbe detto agli agenti della polizia municipale di non posteggiare l'auto in quel punto dell'ingresso maratona. Già altre volte le auto (appartenenti ad enti e corpi diversi) sarebbero state parcheggiate lì in modo non corretto. Il dirigente della società biancazzurra addetto al campo avrebbe anche sostenuto che l'auto dei vigili sarebbe arrivata a partita iniziata.

18:08 Balotelli: "Mi insegna a rispettare la vita"

E' rimasto "scioccato" Mario Balotelli dalla scomparsa di Piermario Morosini, di cui è stato compagno di squadra ai tempi della Nazionale Under 21. "Era un ragazzo d'oro - ha commentato l'attaccante del Manchester City -. E' un fatto terribile che fa riflettere sulla vita, insegna ad apprezzarla e rispettarla".

17:01 Compagni di squadra in lacrime davanti allo stadio di Livorno

Fuori dallo stadio Picchi di Livorno, assieme a un migliaio di tifosi, si è riunita quasi tutta la squadra, con in testa il capitano Andrea Luci. Tutti in lacrime, abbracciati tra loro e con i tifosi i compagni di Morosini hanno deposto un gagliardetto sotto lo striscione ai cancelli della tribuna centrale. Le ultime parole di Mario ai compagni, prima di entrare in campo per la sua ultima partita, sono state: "Dai andiamo a fare questo risultato". Lo riferisce Luca Mazzoni, secondo portiere del Livorno.

17:01 Abete: "Defibrillatori su tutti i campi"

"Estenderemo l'uso dei defibrillatori sui campi di calcio". Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete. "Sulla decisione di sospendere i campionati non c'è stato alcun dubbio, anche se qualcuno è stato avvertito dopo", ha aggiunto Abete riferendosi al presidente della Lega Beretta, che era irraggiungibile. "Anche se ci fossero state opinioni diverse, avremmo scelto ugualmente per lo stop".

16:38 Auto di ostacolo, vigile è sotto shock

L'agente responsabile di aver parcheggiato l'automobile che ha ostacolato l'ingresso dell'ambulanza in campo durante i soccorsi a Piermario Morosini "è preoccupatissimo, è rimasto malissimo ed è quasi in stato di shock". Lo riferisce all'Ansa il comandante della polizia municipale di Pescara, Carlo Maggitti.

15:35 Allarme calcio donne per assenza defibrillatore

Il n.9 e capitano della nazionale femminile italiana, Patrizia Panico, lancia l'allarme anche per il movimento del 'calcio rosa' chiedendo più attenzione dal punto di vista sanitario e l'obbligo di utilizzo del defibrillatore. "Per il defibrillatore non c'e l'obbligo neanche in nazionale, lo portiamo perché c'è uno scrupolo dei nostri medici ma non è un obbligo. Per la squadra ospite - aggiunge - non c'è nessun obbligo di avere il medico".

15:14 Il Livorno valuta il ritiro della maglia 25

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli sta valutando l'ipotesi di ritirare per sempre la maglia numero 25 di Piermario Morosini. Un gesto per rendere perenne il ricordo dello sfortunato centrocampista amaranto. "Questa è la volontà del presidente sulla quale stiamo ragionando in queste ore", ha confermato il responsabile dell'area tecnica del club, Attilio Perotti.

14:46 Casasco: "Porteremo il pronto soccorso in campo"

"Abbiamo elaborato e brevettato da un anno un pronto soccorso sportivo per la gestione dell'emergenza in campo e siamo pronti a metterlo in pratica". Lo annuncia all'Ansa il presidente della Federazione medico sportiva Maurizio Casasco,dopo la morte di Piermario Morosini. "Siamo a disposizione del ministro Gnudi per ogni chiarimento".

14:24 Corradi gli dedica primo gol in MLS: "Ho perso un amico"

"Grazie, grazie per avermi permesso di segnare un gol per il mio amico". E' a Piermario Morosini che Bernardo Corradi ha voluto dedicare la sua prima rete nella MLS, trasformando il rigore concesso al Montreal Impact nella sfida poi persa per 2-1 contro Dallas. Corradi, dopo la realizzazione, è corso dall'allenatore Jesse Marsch per ringraziarlo di avergli chiesto di di giocare per Morosini e così di battere il penalty. "E' stata una giornata strana per me, perché ho perso uno dei miei amici - racconta poi Corradi al sito MLSSsoccer.com - Abbiamo giocato insieme un anno all'Udinese e lui era solito venire da me a cena. Ha avuto una vita difficile, ha perso i genitori, il fratello, ma era un bravissimo ragazzo, sorrideva sempre".

