A Napoli gli Esami di Stato facili attirano studenti da tutta Italia

Napoli è una meta molto ambita dai turisti ma Luca Abete, l'inviato di Striscia la Notizia, ne ha scoperto uno particolare: sono gli studenti dei licei di tutta Italia, che nel periodo degli Esami di Stato si riversano nel capoluogo campano. Il motivo? Sembra sia più facile ottenere qui un diploma rispetto alla città di provenienza. "A Torino avrei dovuto dare l'esame di ammissione per la maturità e poi quello di maturità. Quindi avrei dovuto fare il doppio esame. Qui invece fai solo l'esame di maturità" spiega uno dei tanti ragazzi intervistati, mentre da altri si viene a sapere che l'obbligo di residenza in Campania si aggira con una residenza fittizia creata ad hoc. Sembra proprio che le pensino tutte per superare la maturità con maggiore agio e gli stessi genitori ammettono di essere al corrente della situazione.