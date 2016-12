14:50 - "Amici cinesi, invadeteci!" lo dice in un video il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, piddino dell'ultim'ora. E mentre gioca a fare la Pro Loco davanti al tempio della Concordia - sarà per l'euforia, sarà per il sole siculo - comincia a parlare in altre lingue. Certo, passare dall'agrigentino al mandarino non è impresa facile. Infatti, in rete i primi impietosi critici hanno già lasciato commenti negativi sulla pronuncia del primo cittadino.