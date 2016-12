Meteo, ultimi strascichi di maltempo

12:10 - “I primi giorni della settimana saranno caratterizzati di nuovo da una differenza fra il clima autunnale al Nord e quello quasi estivo al Sud”. Lo afferma Giovanni Dipierro, meteorologo del Centro Epson Meteo. “Correnti umide atlantiche investiranno soprattutto le regioni del Nord, mentre al Sud ci sarà ancora aria tropicale”. Da mercoledì "l’alta pressione determinerà una situazione più gradevole con temperature oltre la media”.

Lunedì nuvole al Nord - Oggi cielo grigio al Nord e alta Toscana con molte nuvole e qualche debole pioggia su Liguria, bassa Lombardia, Emilia e Veneto. Nel resto del Paese le schiarite si alterneranno a qualche passaggio nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione al Sud. Massime fra 15 e 20 gradi al Nord, fra 20 e 25 gradi al Centro, 23-28 al Sud e Isole.



Martedì poche precipitazioni e schiarite - Quella di martedì sarà una giornata in generale nuvolosa anche al Centrosud: registreremo le schiarite più significative soltanto all’estremo Sud e in Sicilia meridionale. Poche le precipitazioni, concentrate soprattutto nel pomeriggio tra Toscana, Umbria e Lazio; qualche pioviggine anche sul Friuli Venezia Giulia. Tra sera e notte un nuovo sistema nuvoloso si addosserà alle Alpi, portando neve sulle Alpi di confine a quote piuttosto elevate (sopra i 2000-2500 metri). Temperature massime in aumento di 1-2 gradi al Nord, in calo di 1-3 gradi sulle regioni tirreniche.



Nel resto della settimana maltempo alternato a miglioramenti - Dopo diverse giornate all’insegna del maltempo è scongiurato quindi, almeno per i prossimi giorni, l’arrivo di forti perturbazioni e il rischio di piogge intense o di nubifragi. Mercoledì avremo ampie schiarite al Nord, nubi al Centrosud, soprattutto nella prima parte della giornata. Qualche pioggia su Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia nord-orientale e Puglia centro-meridionale. Giornata piuttosto ventosa dappertutto. Nella seconda parte della settimana tornerà protagonista l’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo bello e stabile.



Notizie dall'estero: Oceano Pacifico colpito da tifoni - Due tifoni stanno interessando in queste ore l’Oceano Pacifico. Il tifone Nari, di categoria 1, si sta dirigendo verso il Vietnam con venti che soffiano a 140 km/h. Il tifone Wipha, invece, di categoria 2, si sposta verso il Giappone con venti a 180 km/h.