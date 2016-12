Maltempo: allagamenti in Calabria

15:14 - Il maltempo torna a causare gravi disagi in Calabria e Basilicata, dove le piogge continue hanno provocato allagamenti e frane. In provincia di Cosenza alcune famiglie sono state allontanate dalle loro case dopo lo straripamento di un canale di scolo in una zona rurale di Cassano allo Jonio. Nel Materano il fiume Sinni ha superato gli argini raggiungendo il livello della strada tra Rotondella (Matera) e il fondovalle, che è stata chiusa.